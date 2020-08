Modena, arrestati 2 trentenni: viaggiavano con mezzo chilo di cocaina

Sabato sera, i carabinieri a Modena hanno arrestato per spaccio un 31enne italiano di origini campane, domiciliato nel Reggiano e un 29enne albanese dimorante in provincia di Modena. I due sono stati notati dai carabinieri lungo la via Emilia Est e fermati a bordo di una Mercedes al confine con Castelfranco Emilia. Sotto il sedile del veicolo era nascosto un panetto di oltre 500 grammi di cocaina.

