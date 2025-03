Modena, arrestati due tunisini e un libico per spaccio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La polizia di Modena ha arrestato due tunisini di 25 anni e un libico di 22 anni, per spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2, la Squadra Volante in servizio in zona Madonnina, nel transitare in via Emilia Ovest, ha notato un’autovettura provenire dal senso di marcia opposto, che incrociando la Polizia ha svoltato repentinamente in un’area di parcheggio come per eludere un eventuale controllo. Gli occupanti sono quindi scesi dal veicolo, lasciando le chiavi nell’abitacolo e le portiere aperte, dandosi alla fuga. Gli agenti, nonostante i tre abbiano opposto loro resistenza, sono riusciti a bloccarli.

Nella loro disponibilità sono state rinvenute 8 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio, e un blocco di hashish, insieme alla somma di oltre 3mila euro in banconote suddivise in mazzette, fermate da degli elastici. I tre indagati sono tutti noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

Nella mattinata odierna, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due cittadini tunisini la misura cautelare in carcere per il terzo l’obbligo di dimora nel comune di Rubiera.