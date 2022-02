Modena, arrestato dopo un furto ferisce due poliziotti

La polizia di Modena ha arrestato un uomo di 25 anni per tentata rapina impropria in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.Appena dopo la mezzanotte la polizia è intervenuta in corso Canalchiaro dove due persone venivano viste colpire a spallate la vetrina di un esercizio commerciale.Un iomo controllava la strada, fungendo da palo, e l’altro è stato sopreso mentre usciva dal negozio con in mano il cassetto portamonete del registratore di cassa appena sottratto.Alla vista della Polizia, i due si sono dati alla fuga in direzioni opposte. Gli operatori sono riusciti a bloccare, dopo un breve inseguimento, il 25enne nonostante avesse opposto resistenza, lanciando loro addosso il cassetto portamonete e colpendoli con pugni e calci.Il giovane straniero è stato anche denunciato per aver violato l’obbligo di dimora in altro comune della provincia, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nella fascia notturna, emesso dal Tribunale di Modena. La sua posizione sul territorio italiano è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.I due operatori delle Volanti, refertati dal locale Pronto Soccorso, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 5 e 7 giorni.Il cassetto portamonete ed il suo contenuto sono stati restituiti al proprietario, mentre procedono le indagini per risalire al complice.