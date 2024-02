Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso della notte, alle 4, gli agenti della Squadra Volante hanno notato in viale delle Rimembranze due persone che cercavano di nascondersi dietro alcune siepi al fine di eludere un possibile controllo.Una volta intervenuti si davano alla fuga in direzioni opposte ed una faceva perdere le proprie tracce; il cittadino nigeriano veniva, invece, raggiunto e trovato in possesso di cocaina per un peso complessivo di 3,7 grammi, suddivisa in 14 dosi, nonché della somma di 605 euro.All’esito dell’udienza per direttissima di questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.