Modena, auto investe due pedoni davanti all'Errenord: muore 76enne

Tragedia questa sera davanti alla Coop Canaletto dell'Errenord all'incrocio con via Gramsci. Due pedoni sono stati investiti da un'auto intorno alle 17.30 alla altezza dell'attraversamento pedonale. Alla guida della vettura, una Fiat Freemont, un uomo che ha colpito violentemente i due pedoni, padre e figlio residenti in zona i quali probabilmente si stavano recando al supermercato.Sul posto i sanitari del 118, ma per l'anziano 76enne non vi è stato nulla da fare: è deceduto dopo poco. Il figlio, di 46 anni è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi.