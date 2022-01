Modena, barista non controlla i super green pass: multato

La polizia, durante i controlli in un bar in zona Madonnina, hanno accertato che il barista non aveva effettuato il previsto controllo sul green pass ma che era anche sprovvisto dell’applicazione per la verifica. E' stato multato per 400 euro.Al controllo da parte degli agenti i clienti dell’esercizio pubblico sono risultati comunque in possesso di regolare green pass “rafforzato”.In zona Buon Pastore è stata invece individuata una donna sottoposta al regime di isolamento domiciliare in quanto positiva al covid. La donna è stata denunciata per il reato di cui all’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 per non aver osservato il provvedimento sanitario emesso per impedire la diffusione di malattia infettiva.