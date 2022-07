Modena, bimbo di 4 anni precipita dal quinto piano: gravissimo

Gravissimo incidente oggi poco dopo mezzogiorno in zona Crocetta a Modena. Un bambino di 4 anni di origine straniera è caduto dalla finestra di un appartamento al quinto piano di un condominio di via Piasacane.La prima persona a soccorrere il piccolo è stata una vicina di casa: sul posto l'ambulanza e l'auto medica. Ora il bambino si trova al Policlinico di Modena in gravi condizioniLa polizia sta indagando sulla dinamica dell'accaduto, a quanto pare al momento dell'incidente in casa erano presenti i fratelli del piccolo e la nonna.