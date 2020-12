Modena, bivacca in centro storico: daspo urbano per un torinese

Allontanamento da Modena e sanzioni per complessivi 252 euro per un 46enne che stava bivaccando in centro storico: l’uomo è stato rintracciato in piazza Mazzini dalla Polizia locale, impegnata nei controlli serali finalizzati anche a verificare il rispetto delle normative anti-Covid, intorno alle 20 di martedì 15 dicembre.

In particolare, gli operatori del Centro storico sono stati allertati da un negoziante e, una volta raggiunto il luogo della segnalazione, hanno rilevato che l’uomo, originario di Torino, si trovava in un evidente stato di ubriachezza, come dimostrato anche dalle bottiglie di alcolici rinvenute nelle vicinanze del giaciglio che il 46enne aveva ricavato nei pressi di un’attività commerciale.

Nei confronti dell’uomo, che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato emesso l’ordine di allontanamento “Daspo urbano”, col quale possono essere sanzionati, in base al Regolamento comunale di polizia urbana, fenomeni di degrado in cosiddette “aree sensibili”, tra le quali anche il centro storico. Inoltre, l’uomo è stato multato amministrativamente dagli operatori per il reato di ubriachezza (verbale da 102 euro) e per le violazioni al Regolamento comunale di polizia urbana (complessivi 150 euro).