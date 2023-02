Modena, blitz della polizia in stazione: 109 persone identificate

Fermati tre giovani stranieri, tra i 23 e i 24 anni, irregolari, uno dei quali trovato in possesso di 90,1 grammi di hashish

Blitz ieri pomeriggio da parte della polizia di Modena nella zona della Stazione delle corriere e Novi Sad.

In Stazione sono stati fermati tre giovani stranieri, tra i 23 e i 24 anni, dall’atteggiamento sospetto, uno dei quali trovato in possesso di 90,10 grammi di hashish e, pertanto, denunciato. I tre stranieri sono anche risultati irregolari e sono quindi partiti i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.



Uno dei tre, in esecuzione di trattenimento del Questore, è stato subito accompagnato al Cpr da dove verrà definitivamente espulso nei prossimi giorni. 109 le persone complessivamente identificate nel servizio, di cui 14 stranieri, e 60 i veicoli sottoposti a verifiche, anche con la predisposizione di posti di controllo ad hoc, lungo via Montecuccoli e via Canaletto, per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.





