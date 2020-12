Modena: blitz in casa dello spacciatore, maxi sequestro e arresto

E' uno spacciatore di un certo calibro, capace di gestire una rete di pusher, quello arrestato ieri pomeriggio intorno alle ore 17 dai Carabinieri della Sezione Operativa di Modena. La quantità di sostanza di vario tipo trovata nel suo appartamento insieme a dieci smartphone, di cui la metà ancora nuovi e confezionati, e ad una ingente quantità di contante, divisa tra 7000 euro e altre banconote di valuta straniera, non lasciano spazio a dubbi sul calibro criminale del soggetto. Già conosciuto per precedenti specifici che hanno portato i Carabinieri ad una perquisizione domiciliare. Intorno alle 17 hanno bussato alla porta del suo appartamento di Modena e vi hanno trovato, 160 grammi di shaboo, la potente e costosa metanfetamina particolarmente diffusa sul mercato modenesi, il cui commercio è ormai controllato da gruppi di nigeriani, poi 20 involucri di cocaina pronti per lo spaccio, 60 involucri di eroina, e 400 grammi di mannitolo, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina.Elementi che hanno consentito l'arresto immediato dell'uomo, portato in cella sicurezza in Caserma e poi in quella del carcere, su disposizione dell'autorità giudiziaria, per la convelida dell'arresto dinanzi al GIP