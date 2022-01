Modena, bus di linea nel fosso: vigili del fuoco liberano passeggero

Incidente per un mezzo Seta questa mattina in strada Albareto a Modena, località Mulini Nuovi. Verso le 10.10 un bus di linea è scivolato nel fossato lato strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare a scendere in sicurezza l'unico passeggero presente e il conducente. Sul posto polizia municipale e sanitari del 118.