Modena, camion cisterna latte fuori strada: code in via Albareto

Disagi al traffico stamattina in via Albareto a Modena a causa dell'uscita di strada di un camion cisterna per il trasporto latte. Il mezzo pesante è uscito di strada, probabilmente complice la pioggia, e il traffico ha subito rallentamenti. L'incidente si somma a diversi episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nella Bassa, sia lungo strada Albareto, sia nella parallela Statale 12 Canaletto.