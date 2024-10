Modena, camionista alla guida con carta di circolazione non valida

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per l’autista, un trentenne rumeno, di origini moldave, da sei mesi residente in Italia in un comune del Modenese sono così scattate le sanzioni: multe per complessivamente quasi 2.400 euro, revoca della patente di guida (anche quella moldava, ma valida in Italia a differenza della Cqc) e confisca dell’autocarro.

È avvenuto giovedì 3 ottobre e dall’esame dei documenti da parte della Polizia locale di Modena, appunto, è emerso che la sera prima la Polizia Stradale di Parma aveva già contestato la violazione per guida con Cqc non valido in Italia ponendo il veicolo sotto fermo amministrativo per 60 giorni (il luogo di custodia avrebbe dovuto essere il domicilio del conducente) e ritirando le carte di circolazione.

Considerato che il conducente continuava a circolare, pur se con l’autoarticolato scarico e con l’obiettivo, a suo dire, di andare a fare il pieno di gasolio, la Polizia locale gli ha contestato una nuova violazione per guida con Carta di qualificazione del conducente non valida e un’ulteriore violazione per aver circolato con veicolo sottoposto a fermo amministrativo dalla quale è conseguita anche la revoca della patente e la confisca del veicolo con immediata rimozione.