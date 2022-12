Modena, cede il terreno alla base di una gru: evacuate 65 famiglie

E' successo stamattina in via Sassi: una ditta specializzata ha iniziato le operazioni di smontaggio

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina alle 5.30 in via Sassi a Modena dove si è verificato il cedimento del terreno alla base di una gru edile. Il cedimento ha messo a rischio la stabilità stessa della gru.



A quel punto una ditta specializzata ha iniziato le operazioni di smontaggio e in via precauzionale erano evacuate circa 65 famiglie dai condomini a perimetro della gru. Interrotta anche la circolazione stradale.





