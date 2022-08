Modena, chiuso un esercizio commerciale alla Sacca

Il titolare di un bar in zona Sacca a Modena è stato sanzionato per mancato rispetto degli orari di accezione dei clienti alle slot-machine. La polizia ha sorpreso degli avventori che stavano giocando al di fuori della fascia oraria prevista, nonché per occupazione abusiva di suolo pubblico, essendo presenti sedute esterne al di fuori degli spazi consentiti.Le attività sono state estese ad un esercizio di vicinato della zona: il titolare è stato sanzionato per vendita di alcolici non autorizzata, non avendone chiesto il relativo titolo, e per l’assenza sul posto del preposto alla vendita di alimenti. Al termine dei controlli, gli agenti hanno disposto l’immediata chiusura, che permarrà fino ad avvenuta regolarizzazione di quanto contestato. Il totale delle sanzioni amministrative è stato pari a 6200 euro.Le pattuglie hanno proceduto altresì alla identificazione degli avventori presenti in tutti gli esercizi controllati, senza rilevare particolari criticità.