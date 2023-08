Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi - mercoledì 2 agosto - dopo le 14 si può visitare la salma alle camere ardenti del Policlinico.Il funerale sarà celebrato domani - giovedì 3 agosto. La salma partirà alle 15:30 dalle camere ardenti del policlinico per andare al santuario Madonna del Murazzo a San Cataldo.'Assunta al Policlinico di Modena come operatore socio-sanitario, Filomena Solitro lavorava da diverso tempo come assistente amministrativo – la ricorda il segretario aggiunto della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale Gennaro Ferrara – In qualità di nostra delegata nella sanità, in questi anni ha dato tanto alla nostra categoria e al coordinamento femminile Cisl, sia a livello modenese che regionale. Era una donna generosa e sensibile, sempre disponibile ad aiutare chi era in difficoltà. Sapeva ascoltare e comprendere i bisogni delle persone, andando oltre il problema di natura sindacale'.'Filomena è stata un’amica, non solo una collega competente. Per questo ci stringiamo attorno alla sua famiglia – conclude il sindacalista della Cisl Fp Emilia Centrale - ed esprimiamo gratitudine per tutto ciò che la cara Filomena ha fatto per la Cisl e i lavoratori modenesi della sanità'.