Modena, cliente non paga: tre spacciatori lo massacrano a bottigliate

La polizia ha arrestato due marocchini e un tunisino accusati della violenta aggressione ad un uomo avvenuta il 23 agosto tra via Cavour e via Sgarzeria. I tre stranieri, pregiudicati per spaccio, avevano venduto droga alla vittima qualche giorno prima. Non avendo ricevuto il compenso di 20 euro, i tre lo hanno aggredito colpendolo alla testa con una bottiglia di vetro, proprio come ritorsione per il mancato pagamento, fuggendo con il suo portafoglio e il telefono cellulare. L'uomo era stato ritrovato riverso a terra con la ferita alla testa sanguinante.I tre aggressori sono tutti senza fissa dimora e con precedenti: uno è irregolare e uno risulta già sottoposto agli arresti domiciliari per fatti legati alla droga. Sono stati rintracciati in via Ganaceto e in via San Giacomo dove avevano trovato ospitalità nella abitazione di conoscenti.La vittima è un 37enne di origine marocchina regolare sul territorio italiano.