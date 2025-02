Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una truffa da quasi 100mila euro messa in campo da finti carabinieri e finti addetti Bper che hanno convinto il malcapitato, un 68enne modenese, a effettuare due bonifici istantanei presso lo sportello Bper, bonifici da 49.750 euro e da 48.450 euro. Il fatto è accaduto il 13 gennaio scorso ed è stato denunciato oggi dalla vittima e dal presidente del Codacons Fabio Galli.L'uomo, in base alla denuncia fatta ai carabinieri il giorno successivo, il 13 gennaio alle 10.20 del mattino ha ricevuto sul suo cellulare un sms da un numero sconosciuto nel quale gli si chiedeva se avesse autorizzato un bonifico istantaneo da 997 euro. La vittima ha ignorato il messaggio pensando a una truffa, del resto 10 giorni prima aveva ricevuto un messaggio simile e la filiale, contattata, la aveva invitato a non rispondere.

Dopo pochi minuti dall'sms però l'uomo ha ricevuto la chiamata dal numero 0594242 (numero di telefono ufficiale della Bper). La voce, dall'altro capo della linea, si presentava come un rappresentante del servizio di sicurezza dell'istituto di credito e riferiva al 68enne la necessità di eseguire simulazioni di bonifico per via di un indagine in corso su un funzionario della filiale.Non solo, il finto addetto alla banca ha aggiunto che di lì a poco l'uomo avrebbe ricevuto la chiamata della stazione dei carabinieri di Campogalliano (comune dove in effetti aveva in precedenza vissuto) per fissare un appuntamento per la presentazione della denuncia.

Effettivamente alle 10.38 la vittima ha ricevuto una chiamata dal numero (evidentemente clonato) della caserma dei carabinieri di Campogalliano (059451745): durante la telefonata una voce maschile qualificatasi come il comandante della stazione, rassicurava sulla indagine per i fatti spiegati dal finto addetto bancario.A quel punto il 68enne, sentitosi rincuorato dalla parole di coloro che credeva essere carabinieri, e ricontattato dal numero clonato Bper, ha acconsentito a fare due bonifici istantanei con la scusa di una 'simulazione' da 49.750 euro e da 48.450 euro, recandosi presso lo sportello della filiale Bper in via Canaletto a Modena. Solo il blocco automatico del servizio Cbi della banca ha scongiurato un terzo bonifico di 9.930 euro attraverso home banking.Una volta eseguiti i bonifici non più revocabili, alle 15.48 l'uomo ha poi contattato il numero della stazione dei carabinieri di Campogalliano per chiedere confermata dell'appuntamento fissato e solo allora, davanti alla risposta dei veri militari che ovviamente non avevano mai parlato con la vittima, si è accorto del raggiro.Ad assistere il 68enne ci pensa oggi il Codacons anche attraverso il proprio ufficio legale, ma le speranze di poter riavere indietro i soldi dai truffatori sono scarsissime. 'Sarebbe stata sufficiente una verifica in più da parte dell'addetto allo sportello della banca - commenta Fabio Galli -. Visto l'importanza della cifra bonificata un controllo anche dal punto di vista umano si poteva fare. Purtroppo casi simili sono sempre più frequenti e dimostrano come tutti i cittadini siano potenziali bersagli di questi truffatori'.