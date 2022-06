Modena, colpo nel locale: le telecamere filmano il ladro 'acrobata'

Furto la scorsa notte al bar Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro 95 a Modena.Ad accorgersi del colpo sono stati questa mattina da remoto i titolari Roberta Corradi e Stefano Bellei. La telecamera interna al locale ha ripreso infatti l'intera sequenza del furto, un video che i titolari hanno fornito a La Pressa e che siamo in grado di mostrare (dopo aver oscurato il volto del malvivente).Dal video si nota come intorno alle 2 di notte un uomo col volto scoperto abbia forzato la parte alta della porta di ingresso capitolando all'interno del locale. A quel punto il ladro scompare dalle telecamere e si avvicina al bancone e al registratore di cassa dove probabilmente preleva i contanti presenti.Terminata l'operazione, utilizzando alcune sedie, guadagna la fuga utilizzando la stessa 'finestra'.Non è la prima volta che il locale finisce nel mirino dei ladri, un anno fa si era verificata infatti una irruzione simile ( qui ).

