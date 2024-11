Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le verifiche hanno visto l’impiego di una task force composta da personale della Squadra Amministrativa della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e della Polizia Locale con il supporto di articolazioni specialistiche dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e della Sanità - Ufficio Igiene dell’Ausl.Hanno riguardato 7 esercizi commerciali, in particolare bar, negozi di vicinato, attività di somministrazioni alimenti e parrucchieri. Identificate complessivamente 45 persone, di cui 27 cittadini stranieri.All’esito dei controlli sono state elevate 18 sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 17mila euro, in particolare, per irregolarità relative a rapporti di lavoro, per mancato rispetto delle norme igieniche, per mancata esposizione del divieto di vendita di alcol ai minori ed insegna non autorizzata, per mancata esposizione dei prezzi e del cartello indicante gli orari di apertura, per vendita di alcolici in assenza di titolo autorizzativo.Sequestrati alcuni chili di generi alimentari in quanto non è stato possibile procedere alla rintracciabilità.Sanzionata un’attività di somministrazione alimenti e bevande per presenza di un dipendente non regolare. Nei confronti di quest’ultima è stato avviato l’iter amministrativo che prevede la sospensione dell’attività qualora non intervenga la regolarizzazione ed il pagamento della contravvenzione pari a 2500 euro.