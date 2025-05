Modena, coppia aggredita da tossicodipendente in pieno giorno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un nuovo episodio di violenza ha scosso la zona compresa tra viale Crispi e via Bonasi, nei pressi della stazione centrale e dei Giardini Ducali. Una coppia di residenti modenesi è stata aggredita da una giovane tossicodipendente, visibilmente alterata, in compagnia di un uomo. L’episodio, avvenuto verso le ore 18 del 30 aprile, rappresenta l’ennesima dimostrazione del degrado crescente e dell’insicurezza ormai cronica che affligge l’area,

Secondo quanto riferito dai testimoni, la coppia, uscendo dalla propria abitazione, ha trovato la ragazza e il suo accompagnatore sulle scale del portone. Alla richiesta di spostarsi, solo il ragazzo ha obbedito, mentre la giovane ha cominciato a inveire, insultare e successivamente a spingere l’uomo. L’intervento di un passante ha evitato il peggio.

'La situazione è degenerata ulteriormente quando la moglie ha cercato di contattare la polizia: la tossicodipendente l’ha aggredita fisicamente, facendole cadere il cellulare e continuando a urlare e ad insultarla. Solo grazie all’intervento di altri due cittadini è stato possibile contenere la violenza della ragazza, che non mostrava alcun segno di lucidità. La coppia, impaurita e scossa, si è allontanata dal luogo per evitare ulteriori rischi. Questa vicenda, purtroppo, non è un caso isolato. La zona della stazione, insieme ai Giardini Ducali, è da anni terreno di spaccio, degrado e consumo diffuso di sostanze stupefacenti, in particolare crack, la cui diffusione ha raggiunto livelli allarmanti. I cittadini denunciano una totale assenza di controlli e una percezione crescente di abbandono da parte delle istituzioni locali. Siamo di fronte a un vero e proprio fallimento delle politiche di sicurezza urbana della Giunta Mezzetti – dichiara Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati –. L’aggressione di una coppia in pieno giorno, nel cuore di Modena, è il simbolo di una città fuori controllo, dove il silenzio delle istituzioni diventa incomprensibile. È inaccettabile che cittadini perbene debbano vivere nella paura. Noi Moderati – prosegue Spaggiari – chiede un piano straordinario di contrasto allo spaccio e alla microcriminalità e un intervento deciso per riqualificare le aree più colpite dal degrado. La sicurezza dei modenesi non è negoziabile'.