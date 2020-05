Modena, coppia in manette: avevano la casa piena di droga

Spacciatori di discreto calibro. Lui, 51enne di origine foggiana, con precedenti. Con la sua convivente aveva trasformato l'appartamento e il garage doveva viveva, a Modena in una centrale di spaccio. Che i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, hanno individuato nell'ambito di un servizio mirato antidroga. La coppia, nell’abitazione e nell’autorimessa, detenevano oltre 3 kg di cocaina, 3,5 kg di hashish e 24 g di marijuana.La perquisizione domiciliare ha fatto rinvenire anche due pistole calibro 38 con munizioni, risultate, da accertamenti esperiti dai carabinieri, rubate in appartamento a Modena nel 2018. I due sono stati arrestati per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, e detenzione illegale di armi e munizioni. La coppia è stata tradotta al carcere di Modena a disposizione dell’autorità giudiziaria.