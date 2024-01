Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante le festività i servizi della Polizia locale in centro storico sono stati intensificati, anche per prevenire fenomeni di disturbo. Al quarantenne, accompagnato al Comando di via Galilei, è stato applicato il cosiddetto Daspo urbano, che gli impedisce di tornare per 48 ore sul luogo dell’accertata violazione.Oltre a essere stato sanzionato perché irregolare sul territorio, al quarantenne è stata sequestrata anche la merce che cercava di vendere senza autorizzazione: oltre 300 oggetti di bigiotteria tra collanine, catene e anelli.