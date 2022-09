Modena, degrado in via Costellazioni: area bonificata stamattina

Servizio straordinario anti-degrado questa mattina nell'area via delle Costellazioni, nei pressi della struttura ricettiva, peraltro oggetto di recenti segnalazioni dei residenti.L’attività, coordinata da sostituto commissario della Questura, ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato coadiuvate da un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e da più equipaggi della Polizia Locale. Intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.Durante il controllo, sono stati rintracciati due cittadini stranieri di 18 e 22 anni, che avevano bivaccato nel passaggio sotterraneo, sottoposti ai controlli di rito e messi a disposizione dell’ufficio Immigrazione. Il più giovane è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle norme sugli stranieri, poiché privo di documenti di riconoscimento al seguito. Recuperate due biciclette, non assicurate da catene antifurto, rinvenute sul luogo e messe a disposizione dei competenti Uffici comunali per gli approfondimenti del caso.Al termine del servizio, è stato fatto intervenire personale tecnico per il rispristino del decoro dell’area con pulizia, rimozione di rifiuti e di oggetti abbandonati, mentre il monitoraggio antidegrado proseguirà nei prossimi giorni a cura della Polizia locale.