Alla vista della Polizia l’inseguitore, è scappato verso via Emilia Est, disfacendosi dell’oggetto che teneva in mano, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti in via Cavalli.Dalle immediate informazioni assunte sul posto, è emerso che l’indagato, per futili motivi, ancora da accertare, inizialmente aveva spinto l’altro giovane, facendolo rovinare a terra. Quest’ultimo, una volta rialzatosi, avendo notato che l’aggressore teneva in mano un coltello, si era dato alla fuga.Il 23enne è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici ed è risultato irregolare in Italia: è stato denunciato anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Nei suoi confronti sono stati, altresì, istruiti i provvedimenti ai fini dell’espulsione.