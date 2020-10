Modena, devastante incendio in un magazzino di articoli orientali

Devastante incendio questa notte alle 4.40 in un capannone a Modena in via Sant'Anna. Sul posto 20 vigili con otto mezzi. In fiamme il capannone della ditta Mokthar srl che si occupa di commercio all'ingrosso di articoli orientali. Una parte del soffitto è crollata e sono stati danneggiati anche due capannoni a fianco. Distrutto dalle fiamme anche il locale al piano di sopra, un appartamento questa notte fortunatamente vuoto. Sul posto anche la polizia locale di Modena e la polizia di Stato per gli accertamenti e per stabilire le cause del rogo.