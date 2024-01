Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul posto la polizia di stato, una ventina le auto con vetri anteriori rotti. Spesso si tratta di furti di poco valore, occhiali o piccoli oggetti personali, per altre nulla, ma l'atto di vandalismo comporta danni importanti per i proprietari dei mezzi. Tra questi anche una donna che nella stessa zona alcune settimane fa ha subito un danno ancora maggiore con il taglio delle gomme. Questa mattina altra amaro risveglio.Da segnalare il problema di mancanza di videocamere di sorveglianza, una assenza che più volte i residenti e i responsabili del centro commerciale (finito nel mirino in più occasioni dei ladri) hanno sottolineato alla amministrazione comunale.