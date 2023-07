Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da subito i due uomini hanno mostrato un particolare nervosismo. Sul pianale del veicolo erano appoggiati diversi telefoni cellulari e dall’abitacolo promanava un odore di hashish. Durante il controllo, il passeggero ha cercato di nascondere sotto il sedile un borsello, azione che non è passata inosservata agli agenti. Al suo interno sono stati rinvenuti 9 blocchi di sostanza resinosa di colore marrone, risultata essere, da successiva prova narcotest, stupefacente del tipo hashish per un peso di 803,19 grammi, e 33 involucri in cellophane traslucido, fermati da laccetti in metallo color oro, contenenti cocaina per complessivi 31,08 grammi.Nel bagagliaio, infine, sono stati trovati 7065 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, custoditi all’interno di una scatola. Altro denaro, pari a 235 euro, è stato rinvenuto nella disponibilità del 32enne. Il Gip ha convalidato l’arresto applicando ad entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.