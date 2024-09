Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella notte del 20 settembre intorno all’ 1.30, la Squadra Volante è intervenuta al parchetto Stradello Romano dove era stato segnalato un tentativo di rapina. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno identificato la parte offesa, un 25enne insieme ad un amico.Il 25enne ha riferito che mentre parlava con l’amico, si sono avvicinati due ragazzi con fare intimidatorio, chiedendogli una sigaretta. Il 25enne non ne aveva e a quel punto, uno dei due ragazzi ha estratto un coltello dal fianco e lo ha minacciato, mentre l’altro gli frugava tra le tasche. I due ragazzi, non essendo riusciti a sottrarre nulla, dopo aver colpito al volto il 25enne, si sono dati alla fuga.Gli agenti sono riusciti a intercettare nelle vicinanze del luogo dei fatti i due indagati, corrispondenti alla descrizione fornita dalla parte offesa e dal testimone.In accordo con la Procura per i Minorenni di Bologna, i due 17enni sono stati associati presso il Cpa di Bologna.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed applicato agli indagati la misura cautelare di permanenza presso l’Istituto Penale per Minorenni.