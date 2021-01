Modena, ennesima rissa ieri tra baby gang in centro storico

'Pugni, colpi di spranga, bottiglie di vetro rotte in testa e calci a ragazzi feriti a terra. Ancora scene da guerriglia urbana, ieri sera verso le 19,30, come da troppo tempo avviene, in pieno centro storico a Modena. Tra Corso Canalgrande, Via Modonella e Piazza Roma, in particolare. Dove gruppi di ragazzi trasformano sempre più spesso con le proprie risse un’intera e prestigiosa area del centro in violenta terra di nessuno. Ormai a cadenza quotidiana, nella più totale impunità. Ieri sera gli ultimi episodi in corso Canalgrande'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Comune a Modena Piergiulio Giacobazzi.'E’ ora di dire basta. Non solo a questi gruppi ma anche alle aperture, apparentemente senza regole, di alcuni negozi che come è stato dimostrato vendono alcolici e superalcolici senza remore ai minorenni e che indirettamente alimentano la violenza cieca di questi soggetti, capaci di terrorizzare il centro storico, di impedire o disincentivare il passaggio, e che per questo vanno duramente perseguiti. La situazione non può essere tollerata oltre - chiude Giacobazzi -. Ci sono telecamere, uomini e mezzi. Il problema va risolto alla radice. Il sindaco non ha più scuse: chiedo formalmente al primo cittadino di intervenire subito e di porre urgentemente la questione alla prossima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Così non si può andare avanti'.