L’uomo, un 30enne originario del Senegal e residente a Reggio Emilia, regolare sul territorio e incensurato, sorpreso a vedere oggetti ad alcuni avventori di passaggio, è risultato non avere alcuna autorizzazione alla vendita. Gli agenti del Quartiere 2 gli hanno contestato, pertanto, la violazione delle norme sul commercio elevandogli una sanzione pari a 5.264 euro e intimandogli l'ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore, il cosiddetto minidaspo. La merce destinata alla vendita, che il 30enne trasportava in uno zainetto - power bank, profumi, smartwatch, orologi sportivi, accendini, portatessere per il valore complessivo di qualche centinaio di euro – è stata posta sotto sequestro ai fini della confisca.Anche la settimana precedente, ed esattamente il 12 agosto verso le 15, gli operatori della Polizia locale del Quartiere 2 hanno comminato un’analoga sanzione a un altro venditore abusivo. In quel caso si è trattato di un nigeriano di 51 anni, residente in città, che aveva sistemato a bordo strada la merce in vendita: prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona. La pattuglia in transito in via Emilia est, dopo i controlli, lo ha pertanto sanzionato e ha sequestrato i prodotti.