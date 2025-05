Modena, fermato automobilista con tasso alcolico triplo rispetto al consentito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una novantina gli automobilisti fermati dalla Polizia locale di Modena nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio nell’ambito dei controlli per la sicurezza stradale con riferimento particolare al contrasto alla guida sotto l’influenza dell’alcol. Patente immediatamente ritirata per un conducente che era alla guida con un tasso alcolico quasi tre volte oltre il consentito, mentre è risultato negativo al pre test alcol l’uomo fermato dopo che non aveva rispettato l’alt andando a colpire la paletta dell’agente di Polizia locale, fortunatamente senza conseguenze per l’incolumità dell’operatore.

I controlli sono stati eseguiti dalle 22 di venerdì alle 4 di sabato in viale Montecuccoli, dove sono stati fermati 88 veicoli: tutti i conducenti sono stati sottoposti a pretest alcol.

Al controllo qualitativo 82 sono risultati negativi; per i sei positivi si è proceduto all’accertamento quantitativo con etilometro e uno solo, un quarantenne alla guida di una Ford Kuga, residente fuori provincia, era in violazione all’articolo 186 del Codice della Strada. Il tasso alcolico riscontrato, pari a quasi tre volte oltre il limite, lo ha collocato nella seconda fascia di gravità individuata dalle norme: oltre al ritiro immediato della patente, l’uomo è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria che stabilirà in quale misura applicare le sanzioni penali ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida.

Nel corso del posto di controllo sono inoltre state accertate diverse violazioni al Codice della Strada e in particolare due per malfunzionamento dei dispositivi di equipaggiamento (la sanzione è di 87 euro); altrettante per omessa revisione periodica del veicolo (la sanzione è pari a 173 euro); una per omesso uso delle cinture di sicurezza (83 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente di guida); una per velocità non commisurata alla situazione ambientale e una per mancanza dei documenti di guida al seguito. Sanzionato anche il conducente di un monopattino elettrico senza casco e un’automobilista che è passato con il semaforo rosso: in questo caso oltre alla sanzione, il Codice della Strada prevede anche la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.Fermato e sanzionato anche l’automobilista che alla guida di una Dacia Duster ha tentato di sottrarsi al controllo stradale e, nonostante gli fosse stato impartito l’Alt ha proseguito la marcia andando a colpire la paletta distintiva dell’agente che, fortunatamente si è prontamente scansato. Il veicolo è stato seguito e fermato a breve distanza dalla Polizia locale e nei confronti dell’automobilista, un 26enne residente in città sono state contestate violazioni per un complessivo importo di oltre 250 auro per la velocità non commisurata alla situazione ambientale, l’inosservanza delle indicazioni dell'agente di polizia stradale e della segnalazione manuale di arresto degli agenti del traffico. Quest’ultima violazione, in particolare, oltre a una sanzione di 167 euro, prevede la decurtazione di 6 punti dalla patente e, qualora sia ripetuta nell’arco di due anni, anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.