Modena, fermato con 73 dosi di cocaina: arrestato tunisino clandestino

Nel primo pomeriggio di Ferragosto, la Polizia di Modena ha arrestato un cittadino tunisino di 21 anni per spaccio di sostanza stupefacente. Durante il servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante, mentre percorreva via Scaglia ovest, ha notato lo straniero in sella ad una bicicletta, il quale alla vista della Polizia ha estratto dalla tasca dei pantaloncini due oggetti di piccole dimensioni, gettandoli in un'aiuola. Il giovane straniero è stato fermato, all'altezza del passaggio pedonale che porta a via delle Costellazioni. Gli agenti nel frattempo avevano anche recuperato nell'aiuola due involucri contenenti 73 dosi di cocaina per un peso complessivo di 34,93 grammi.L'uomo incensurato, clandestino sul territorio nazionale, è stato portato in carcere come disposto dal Magistrato di turno, in attesa della convalida dell'arresto.