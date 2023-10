Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I carabinieri hanno così deciso di identificarlo, ma il giovane, appena ha visto le forze dell'ordine che sono scese dalla vettura, nel tentativo di darsi alla fuga ha investito con la propria bicicletta uno dei militari. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma: nei suoi pantaloni nascondeva sette grammi di “crack” e una dose di “marijuana” che sono stati sequestrati.Il giovane è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Domani mattina l'uomo sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.