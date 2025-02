Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La scorsa notte i carabinieri di Modena hanno arrestato un 40enne originario del Marocco, con numerosi precedenti di polizia per reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale. L’attenzione dei militari, impegnati in quel momento in un servizio di controllo del territorio in Via Menotti, è stata attirata dallo scooter condotto dall’uomo, che a forte velocità e noncurante del semaforo rosso, non si è fermato all’incrocio. I carabinieri hanno intimato ripetutamente e senza successo l’alt al guidatore, che poco dopo ha perso autonomamente il controllo del motoveicolo, impattando contro alcuni ostacoli presenti lungo la via, per poi continuare la propria fuga a piedi. Rincorso e raggiunto è stato trovato in possesso di numerosi cacciaviti, grimaldelli e vari accessori utili al travisamento. All’esito dell’identificazione, avvenuta tramite riscontri foto dattiloscopici, il fuggitivo è risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione per una rapina consumata nel dicembre 2019: era ricercato dallo scorso mese di agosto. Lo scooter sul quale viaggiava è invece risultato essere oggetto di furto, denunciato a Modena nei giorni scorsi.Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri in vista della restituzione al suo legittimo proprietario. Il 40enne è stato portato in carcere.