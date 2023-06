Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Durante la notte alcune persone, accedendo dal cortile interno del palazzo, si sono introdotte negli uffici del Caf e hanno scardinato la cassaforte, celata dietro un armadio e contenente circa 5mila euro in contanti. I ladri hanno frugato nei cassetti e armadi, ma da un primo esame sembra esclusa la mancanza di documenti. Sono spariti, invece, attrezzature e utensili dal centro stampa Cisl. I malviventi hanno anche mangiato e bevuto, come si evince chiaramente dalle tracce lasciate sulle scrivanie e sul pavimento.A scoprire il furto è stata la donna delle pulizie, che ha immediatamente avvertito la segreteria Cisl e le forze dell’ordine.'Questa volta è toccata a noi, ma è chiaro che nella nostra città esiste un problema di microcriminalità che va affrontato e risolto – dichiara la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo – Ormai non si contano più i furti nelle case e aziende, le spaccate a bar e negozi, gli scippi e aggressioni, soprattutto ai danni di persone anziane e operatori sanitari, come accaduto sabato sera al pronto soccorso del policlinico. Eppure il Governo continua a non inserire la questura di Modena in fascia A, ignorando la domanda di sicurezza proveniente dal territorio'.'Senza un’adeguata dotazione di personale e mezzi, che solo la promozione dalla fascia B ad A garantirebbe, - sottolinea Papaleo - la questura di Modena rischia di non poter fronteggiare vecchie e nuove emergenze. Le donne e uomini della polizia di Stato svolgono un lavoro enorme e non finiremo mai di ringraziarli, ma hanno bisogno di rinforzi. Per questo chiediamo al Governo di riconsiderare la sua decisione e ci uniamo alle pressanti richieste del Siulp di Modena – conclude la segretaria della Cisl Emilia Centrale – di fornire alle forze dell’ordine personale e mezzi adeguati per la tutela della comunità'.