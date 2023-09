Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’uomo il 18 agosto è stato fermato mentre metteva a segno furti ai danni di diverse autovetture parcheggiate in Corso Vittorio Emanuele II, danneggiandole. A seguito di tali fatti, gli veniva applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Modena. Nonostante ciò, in due successive occasioni, il marocchino è stato rintracciato dagli agenti della Questura nel Comune di Modena, motivo per cui è stato richiesto l’aggravamento della misura ed ordinata la cattura.Nella serata di ieri, intorno alle 21, una pattuglia della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio in zona Tempio, nel transitare in via Soli ha notato un uomo dall’atteggiamento sospetto che, alla vista della Polizia, dapprima ha accelerato il passo e poi ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta. Fermato per un controllo di Polizia, nel corso degli accertamenti, è emerso che trattavasi proprio dell’uomo destinatario dell’aggravamento. Lo stesso è stato, pertanto, tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.