La polizia lo ha fermao e nel cestino anteriore della bicicletta hanno notato un cavalletto di altra biciletta, deformato evidentemente al fine di utilizzarlo per forzare la serratura di lucchetti. Inoltre, da accertamenti successivi, si appurava che molte delle bici in via Calle di Luca presentavano segni di forzatura.Dal momento che il ragazzo non era in grado di fornire documenti di identificazione, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura. Il giovane, gravato da precedenti specifici, era sottoposto, da luglio, alla misura cautelare del Divieto di dimora nel Comune e nella Provincia di Modena ed era anche destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore di Fermo. La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.