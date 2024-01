Modena, furto in azienda: arrestati tre stranieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nelle prime ore della scorsa notte è giunta una segnalazione relativa alla presenza di persone e veicoli sospetti nei pressi di un capannone in disuso. Più pattuglie si sono subito portate sul posto, posizionandosi in modo da bloccare le vie di fuga. Giunti sul posto gli operatori hanno notato un furgone Renault Master ed un’autovettura Toyota Yaris lungo la carreggiata; all’interno dello stabile, invece, la porta di ferro è risultata essere danneggiata dall’accesso esterno nonché diversi cavi tranciati. I tre uomini, accortisi della presenza delle Forze dell’Ordine, sono usciti dallo stabile per poi dirigersi, con fare tranquillo, verso una pizzeria di Via Caduti sul Lavoro e simulare una cena tra amici.

Gli agenti, che nel frattempo non li avevano mai persi di vista, hanno fatto accesso al locale per poi procedere all’accompagnamento dei tre presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti.



I cittadini stranieri, che si sono presentati con abiti sporchi e strappati, hanno tentato di giustificare la propria presenza in zona con risposte confuse; inoltre, sulle autovetture in loro possesso sono stati rinvenuti una cesoia elettrica a batteria, una bilancia di precisione professionale con quadro comando a distanza e un moncone di cavo elettrico, oggetti compatibili con il compimento di furto di materiale elettrico, oltre che ad un paio di guanti neri da lavoro.