L’episodio è accaduto mentre una pattuglia del Comando di via Galilei stava transitando nella zona. Una commessa uscita all’esterno, quindi, ha informato gli operatori in tempo reale di quanto appena accaduto. In questa maniera è stato possibile avviare subito l’inseguimento dell’uomo, raggiunto a poche centinaia di metri di distanza, in corso Canalgrande, grazie anche alle indicazioni del negoziante e del fattorino.Il 35enne aveva ancora con sé la merce sottratta: tre paia di scarpe da donna, altrettanti gioielli di bigiotteria e due borsette, per un valore commerciale complessivo di 300 euro. Come è stato ricostruito anche attraverso l’analisi dei filmati della telecamere di video-sorveglianza di “Mango”, i prodotti erano stati nascosti all’interno di uno zaino. Per l’uomo, che ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona, è scattata l’accusa di furto aggravato.