Alle 22.20 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un locale, ai margini del centro storico, a seguito di chiamata sulla linea di emergenza da parte del titolare di un esercizio commerciale, che segnalava la presenza del ladro ancora all’interno dell’area dove erano presenti distributori self service di oggetti vari, accessibile mediante utilizzo di una tessera sanitaria.Gli agenti intervenuti immediatamente sul posto hanno bloccato l’uomo ancora intento a forzare un distributore per asportarne il contenuto. Il 33enne è stato trovato in possesso di diversi strumenti atti ad aprire o forzare serrature oltre a due articoli poco prima asportati. Accompagnato in Questura, è stato arrestato per tentato furto. La merce restituita al proprietario e gli strumenti sequestrati.