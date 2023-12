Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di ieri, alle 14, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in piazzale Tien An Men per un furto su un’autovettura in sosta ad opera di due ragazzi. Uno dei due, dopo aver infranto il finestrino posteriore lato destro, si era introdotto all’interno del veicolo e aveva asportato una confezione di bottiglie, presumibilmente di vino, mentre l’altro faceva da palo. Entrambi si erano poi dati alla fuga in direzione di piazza della Cittadella. Gli agenti hanno individuato e fermato i due indagati nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti, intenti a consumare presso un esercizio pubblico seduti ad un tavolino, sul quale avevano appoggiato la confezione da regalo con le due bottiglie di vino.Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno potuto constatare che il finestrino posteriore dell’autovettura era stato infranto e che l’abitacolo era a soqquadro. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, una coppia di turisti tedeschi.