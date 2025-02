Modena: gambiano arrestato per spaccio in viale Monte Kosica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La polizia di Modena ha arrestato un gambiano di 25 anni per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri, intorno alle 22, la Volante in servizio di controllo del territorio in zona parco Novi Sad, ha notato alcuni giovani dall’atteggiamento sospetto e ha proceduto alla loro identificazione.

Uno dei ragazzi, alla richiesta dell’agente di fornire un valido documento di riconoscimento, si è innervosito, dandosi a precipitosa fuga subito dopo.

Nonostante abbia opposto resistenza, sferrando calci e pugni, gli agenti sono riusciti a fermarlo. Il 25enne è stato trovato in possesso di 6 pasticche di MDMA e 103,43 grammi di hashish, oltre alla somma di denaro di 70 euro, divisa in banconote di diverso taglio.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Gip di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.