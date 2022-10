Modena, immigrati irregolari: in 9 mesi 240 provvedimenti di espulsione

Da inizio anno, complessivamente, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha istruito e proceduto alla notifica di 240 provvedimenti di espulsione di stranieri irregolari emessi dal Prefetto di Modena, 163 provvedimenti di ordine a lasciare il Territorio nazionale emessi dal Questore di Modena e predisposto 61 provvedimenti amministrativi di trattenimento presso i diversi Centri per i rimpatri dislocati nella penisola, e 2 di accompagnamento coattivo alla frontiera.Le espulsioni adottate sono passate da 105 per l’intero anno 2021 a 240 per i primi 9 mesi del 2022 e gli accompagnamenti coattivi presso i CPR sono passati dai 16 per l’intero anno 2021 agli attuali 61.'L’obiettivo è quello di finalizzare l’attività di controllo del territorio svolta e di dare effettività alle espulsioni, in particolare nei confronti di stranieri irregolari autori di reati o dichiarati socialmente pericolosi, procedendo al loro reale allontanamento. Anche in occasione della recente chiusura di un’importante operazione antidroga nel capoluogo, a fianco delle 20 misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile, quattro sono state le espulsioni con trattenimento del Questore a CPR adottate a cura dell’Ufficio Immigrazione nei confronti di stranieri irregolari contigui agli arrestati e abusivamente presenti in alloggi di fortuna o casolari abbandonati' - si legge in una nota della questura modenese.