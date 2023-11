Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura la notte scorsa, per aver importunato una ragazza che stava rincasando in un condominio di viale Gramsci. La Volante, giunta immediatamente sul posto, lo aveva rintracciato. L’uomo, che risultava sprovvisto di qualsiasi documento identificativo, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte della Polizia Scientifica. Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, il Questore ne ha disposto il trattenimento presso il Cpr per la successiva espulsione dal territorio nazionale.