Una violenta rapina è stata messo a segno martedì mattina in via Raimondo dalla Costa ai danni del noto imprenditore Carlo Zanni, titolare di Emilbronzo 2000 in via dalla Costa. Zanni è uno degli imprenditori a cui è stata consegnata a giugno l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, proprio dall'attuale assessore alla sicurezza Alessandra Camporota (nella foto il momento della consegna).A riportare la notizia è il Resto del Carlino di oggi.I banditi, tre persone in tutto col volto coperto, prima hanno spruzzato in faccia all'imprenditore lo spray al peperoncino, poi lo hanno colpito con bastoni alla testa. L'aggressione è avvenuta davanti all'azienda al momento dell'apertura, i rapinatori sono poi fuggiti con contanti e la registrazione delle telecamere.Sul posto gli agenti della volante e la scientifica, oltre al 118. Zanni è stato portato in ospedale dove i medici hanno diagnosticato ferite guaribili con una prognosi di dieci giorni per un trauma cranico.