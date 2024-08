Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I cinque indagati sono stati trovati in possesso di 68,83 grammi di hashish, 3,35 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 57 bustine di ketamina per complessivi 29,73 grammi e 98 pasticche di ecstasy.Due dei cinque giovani detenevano un coltello a serramanico e un coltello detto “a farfalla” e per questo sono stati denunciati anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.Nel corso dei controlli in autostrada, sono state anche denunciate quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e un cittadino straniero irregolare per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale. Ritirate le patenti di guida a due conducenti che avevano utilizzato la corsia di emergenza per superare le lunghe code createsi a causa del traffico intenso.