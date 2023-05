Modena, in casa con 18 chili di hashish: due arrestati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' stata sottoposta a controllo un'autovettura con a bordo il 35enne mentre usciva frettolosamente dal cortile dell'abitazione posto sotto osservazione dagli investigatori. L'uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di hashish e delle chiavi di accesso ad un appartamento. Durante la perquisizione dell'appartamento è stato trovato il il 42enne e all'interno di un frigorifero e di un vano caldaia un quantitativo di oltre 18 chili di hashish, suddivisi in numerosi panetti ed ovuli, nonché la somma contante di 57.140 euro. E' stato inoltre rinvenuto e sequestrato agli indagati un appunto manoscritto sul quale erano annotati importi relativi a somme di denaro contabilizzate pari a 336.000 euro riferibili nell'ipotesi accusatoria al ricavato derivante dalle pregresse attività di cessione di sostanze stupefacenti.I due ora si trovano in carcere.