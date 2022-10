Modena, in migliaia al rave party: chiuse le uscite autostradali

Caos nella zona nord di Modena e uscite autostradali con disagi gravissimi alla circolazione a causa di un rave party abusivo. Migliaia di persone, infatti, molte delle quali straniere, hanno raggiunto ieri sera un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino - nei pressi del GrandEmilia - dove è stato organizzato un grande rave party di Halloween. L'evento 'Witchtek' è stato segnalato ieri sera da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione. Sul posto decine di auto della polizia locale e delle forze dell'ordine.Per motivi di sicurezza la questura ha chiuso le uscite autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto e l'intenzione è quella di rimanere fino a martedì.

