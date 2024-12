Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In pochi minuti tre squadre dalla Centrale sono arrivate in via Mantova dove una cucina di un appartamento al primo piano era completamente i”avvolta dalle fiamme e il fumo stava invadendo l’edificio. Sono state portate in salvo quattro persone che erano rimaste bloccate dalle fiamme e dal fumo dell’incendio nell’edificio e avevano trovato rifugio nei balconi. In poco tempo è stato domato l’incendio che ha distrutto completamente la cucina ma è stato evitata la propagazione al resto dell’alloggio, risultato non fruibile per i fumi dell’incendio.Due persone sono state affidate ai sanitari 118 e condotte in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuto anche la Polizia di Stato per i rilievi.